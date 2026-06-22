Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса

Архитекторы, урбанисты и профильные эксперты выступили против сноса Электрозавода. Исторический комплекс планируют полностью демонтировать, а на его месте построить новые корпуса, повторяющие оригинальный облик.
Проект «Глазами инженера» подчеркнул, что новодел, даже качественный, — это обман и утрата подлинности. Кроме того, здание Электрозавода крепкое и не нуждается в сносе. Специалисты напомнили, что в Москве немало примеров бережного обращения с такими территориями — «Арма», Artplay, «Хлебозавод» и другие.
Урбанист Аркадий Гершман назвал Электрозавод одним из главных промышленных памятников Москвы. Он отметил, что речь идет не о единичном доме, а об «огромном историческом ансамбле, который пережил революцию, войны, распад страны и лихие девяностые».
Главный редактор Archi.ru Юлия Тарабарина рассказала «Коммерсанту FM», что для территории Электрозавода разрабатывали несколько вариантов реконструкции. Некоторые из них предполагали сохранение зданий, другие — частичный снос. Однако в 2025 году комплекс лишился статуса выявленного объекта культурного наследия, после чего «вопрос перешел в плоскость доброй воли — как города, так и собственников». «Но получается, что даже собственник уже ничего не может, раз ему предписали снести все», — сказала Тарабарина.
Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев пояснил, что окончательное разрешение на снос должен выдать Мосгосстройнадзор. По его словам, раньше для собственника территории препятствием было отсутствие решения о сносе, но теперь его приняла ГЗК.
Электрозавод построили в 1910–1920-х годах по проекту архитектора Георгия Евланова. Комплекс выполнен в неоготическом стиле и считается одним из самых выразительных образцов кирпичной промышленной архитектуры Москвы. С 2000-х годов помещения в здании сдавались в аренду. Там разместились офисы, склады, студии и мастерские. С 2020–2021 годов территорией занимается ГК «Эталон».