«История игрушек-5» в первые выходные собрала 312 млн долларов в мировом прокате, 160 млн от этой суммы принесли кинотеатры Северной Америки. Это рекордный старт в истории франшизы. В Америке лента обошла по сборам блокбастер «День разоблачения» и хоррор «Обсессия». Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.
Четвертая «История игрушек» в 2019 году стартовала с 238 млн долларов. Пятая часть серии также показала лучший старт в первые выходные в текущем году среди всех выходящих картин.
Лента обошла в Северной Америке по стартовым сборам «Супер Марио: Галактическое кино». Сиквел про усатого водопроводчика на старте собрал в Америке 131,7 млн долларов.
Бюджет «Истории игрушек-5» — 250 млн долларов. Только на предпоказах картина принесла авторам 17,5 млн, поставив рекорд года.
Премьера пятой «Истории игрушек» состоялась 19 июня. По сюжету Вуди, Базз, Джесси и остальные герои столкнутся с новым антагонистом — планшетом LilyPad.