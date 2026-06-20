Ранее лучший результат был у «Майкла», который на предварительных сеансах принес кассу в 12,6 млн долларов. «История игрушек-5» также стала второй анимационной лентой по сборам до официальной премьеры. Лидерство удерживает «Суперсемейка-2», которая в 2018 году на предпоказах заработала 18,5 млн долларов.