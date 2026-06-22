У Джереми Кларксона наступила ремиссия после лечения агрессивного рака

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, проверьтесь. Это не неудобно, это не унизительно. И тут вообще не о чем думать. Я проверился, и именно поэтому сижу здесь и разговариваю с вами спустя 11 месяцев», — сказал телеведущий.