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У Джереми Кларксона наступила ремиссия после лечения агрессивного рака

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: NurPhoto/Getty Images

У британского телеведущего Джереми Кларксона наступила ремиссия после лечения рака простаты. Об этом он рассказал в интервью The Times.

По словам 66-летнего Кларксона, в мае 2025 года он прошел плановый медосмотр. Анализ крови показал высокий уровень простат-специфического антигена, после чего телеведущего направили на дополнительные обследования. Врачи обнаружили злокачественную опухоль в простате.

«Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог уйти в поджелудочную, мог уйти куда угодно, и тогда были бы проблемы», — сказал Кларксон.

Телеведущий прошел лечение с помощью высокоинтенсивного фокусированного ультразвука. После процедуры у него возникли осложнения: Кларксон самостоятельно возобновил прием препаратов для разжижения крови, которые ранее принимал из-за проблем с сердцем. Это привело к экстренной госпитализации.

Контрольный тест на простат-специфический антиген, сделанный два месяца назад, не выявил признаков рака. При этом Кларксон продолжает регулярно сдавать анализы, поскольку у части пациентов рак простаты может вернуться.

«Я стараюсь быть позитивным. Я решил быть одним из тех 60%, у кого не будет рецидива», — отметил он.

Кларксон также призвал мужчин проходить обследования. Он подчеркнул, что ранняя диагностика помогла ему вовремя начать лечение.

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, проверьтесь. Это не неудобно, это не унизительно. И тут вообще не о чем думать. Я проверился, и именно поэтому сижу здесь и разговариваю с вами спустя 11 месяцев», — сказал телеведущий.

За год Кларксон перенес две серьезные медицинские процедуры. В 2024 году он попал в больницу из-за риска сердечной недостаточности, после чего ему установили два стента. «Я без всяких сомнений официально самый везучий человек в мире», — отметил он.

Сейчас Кларксон вернулся к работе. Шестой сезон шоу «Ферма Кларксона» для Prime Video уже находится в производстве.

О диагностированном раке Кларксон рассказал в финальном эпизоде пятого сезона шоу «Ферма Кларксона». Съемки пятого сезона завершились еще в прошлом году, но на экраны его заключительная серия вышла лишь недавно. Ведущий отметил, что у него агрессивная форма рака, но болезнь обнаружили на ранней стадии. Кларксон также поделился в шоу, что у него удалили часть простаты, где была опухоль. 

Джереми Кларксон получил известность как ведущий автомобильного шоу «Top Gear», где он работал с 1988 по 2015 год. Позже он с коллегами по «Top Gear» — Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем — запустил шоу «The Grand Tour», а затем стал ведущим документального сериала «Ферма Кларксона» о работе на собственной ферме в Оксфордшире.

Недавно Кларксон помог в запуске сервиса Only Farmers. На платформе пользователи могут бронировать отдых, экскурсии, мастер-классы и семейные мероприятия на британских фермах.
 

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