У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака

Позже в эпизоде «Фермы Кларксона» показали ведущего на больничной койке. Он сказал, что часть лечения «пошла не по плану». «Я пробуду здесь какое-то время. Я не знаю, что будет дальше. Я хотел сказать: если все пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет — не увидимся. Берегите себя», — поделился Кларксон.