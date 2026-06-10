Создатели описывают Only Farmers как площадку, где гости со всего мира смогут «открыть для себя британскую сельскую местность» и бронировать впечатления напрямую у фермеров. Для владельцев хозяйств сервис предлагает инструменты для приема заявок, настройки объявлений, цен и правил бронирования, а также управления платежами и сообщениями.