Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова

Главную роль 17-летнего Ивана, который саботирует ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером, исполнил Денис Косиков («На автомате», «Радар»). Его герой тяжело переживает развод родителей (Ростислав Бершауэр и Анна Михалкова) и перестает доверять взрослым. Во время одной из доставок Иван знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из обеспеченной семьи, за которую решения принимают родители (Филипп Янковский и Анастасия Немоляева).