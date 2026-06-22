Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова

В Москве начались съемки фильма «Курьер» — новой экранизации одноименной повести Карена Шахназарова. Об этом «Афише Daily» сообщила кинокомпания «Кинотека». Проект приурочен к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал 2027 года.
Главную роль 17-летнего Ивана, который саботирует ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером, исполнил Денис Косиков («На автомате», «Радар»). Его герой тяжело переживает развод родителей (Ростислав Бершауэр и Анна Михалкова) и перестает доверять взрослым. Во время одной из доставок Иван знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из обеспеченной семьи, за которую решения принимают родители (Филипп Янковский и Анастасия Немоляева).
Действие перенесено в современную Москву. Зрители увидят элитные дома на Остоженке, панорамы Москва-Сити, спальные районы, дворовые турники и хостелы на окраинах. Как и в оригинале, в фильме появится брейк-данс.
Режиссером выступит Илья Ермолов, известный по «Золотому дну» и «Хирургу». Он также появится в камео — в роли менеджера службы доставки.
Сценарий написал Михаил Зубко («Ангелы Ладоги», «Непослушник»), музыку пишет Андрей Катиков. Продюсером стал Георгий Малков («На деревню дедушке», «Временные трудности»).
Малков рассказал: «Я посмотрел „Курьера“ в тринадцать лет в кино, и это во многом определило мое желание заниматься кино. <…> Что касается заочных скептиков, которые призывают „не трогать классику!“: лучший ответ — присутствие Карена Георгиевича Шахназарова на первом съемочном дне. Он нам позволил „трогать“ и благословил».