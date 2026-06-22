«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в новом фильме Рубена Эстлунда

По его словам, эта сюжетная линия навеяна как историей реального австралийского крикетиста Дэвида Буна, который выпил 52 банки пива во время перелета из Австралии в Англию в 1989 году, так и собственными наблюдениями режиссера за австралийскими мужчинами во время его отдыха на Майорке. «У них очень дружелюбная, теплая атмосфера. При этом они очень маскулинные», — сказал он.