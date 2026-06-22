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«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в новом фильме Рубена Эстлунда

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: A Company Russia

В новом фильме Рубена Эстлунда произойдет крушение самолета из-за того, что пассажиры на борту не захотят смотреть фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Об этом режиссер рассказал на мероприятии по поддержке молодых кинематографистов Slano Film Days, сообщает Screen Daily.

Действие драмы Эстлунда «Система развлечений не работает» («The Entertainment System Is Down») развернется во время дальнемагистрального рейса из Лондона в Сидней. На борту лайнера окажется группа шумных австралийских фанатов крикета, возвращающихся домой после поражения их команды от Англии.

После того как развлекательная система в самолете ломается, на единственном исправном экране удается включить лишь «Левиафан». Большинство пассажиров настаивает на просмотре комедии с Адамом Сэндлером. В попытках починить развлекательную систему они вскрывают отверстие в полу и ломают самолет. «Просто потому, что пассажиры не захотели смотреть „Левиафан“, они терпят крушение», — отметил Эстлунд.

По его словам, эта сюжетная линия навеяна как историей реального австралийского крикетиста Дэвида Буна, который выпил 52 банки пива во время перелета из Австралии в Англию в 1989 году, так и собственными наблюдениями режиссера за австралийскими мужчинами во время его отдыха на Майорке. «У них очень дружелюбная, теплая атмосфера. При этом они очень маскулинные», — сказал он.

Премьера фильма «Система развлечений не работает» ожидается на крупном кинофестивале в 2027 году. Эстлунд также ведет переговоры с авиакомпанией о премьере картины во время полета.

В каст ленты вошли Киану Ривз, Кирстен Данст и Даниель Брюль. Для проекта режиссер купил вышедший из эксплуатации Boeing 747.

Рубен Эстлунд — двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн: за фильмы «Квадрат» (2017) и «Треугольник печали» (2022). Среди его более ранних работ — «Форс-мажор», получивший в Каннах в 2014 году приз жюри «Особый взгляд», и драма «Игра».

 

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