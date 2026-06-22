Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей

В американском стартапе Figure AI рассказали, что в нем работает больше роботов, чем людей. Возможно, это первый такой случай в истории.
Компания «нанимает» гуманоидных роботов с 2022 года. По словам главы стартапа Бретта Адкока, во втором квартале 2026 года число андроидов превысило число живых сотрудников.
На сегодняшний день в Figure AI работают около 740 роботов и примерно 660 человек. Компания продвигает идею использования гуманоидов в промышленном производстве.
К примеру, андроиды могут сортировать посылки, что стартап недавно продемонстрировал на публичном мероприятии. Во время него робот соревновался с стажером и на протяжении восьми часов выполнял рабочие задачи. Человек выиграл.
Figure AI — одна из многочисленных компаний, разрабатывающих человекоподобных роботов, которые могут занять рабочие места ряда людей. Tesla занимается созданием робота Optimus. Свои модели есть у китайских Unitree и Agibot.