Российские ученые в 2026 году опубликуют «Черную книгу» инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Об этом пишет РИА «Новости».
В книге будет более 500 видов, рассказал агентству директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. Работу над ней ведут совместно с сотрудниками ботанического сада Российской академии наук.
Ранее появилась «Черная книга флоры Средней России», в которой содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. Сейчас в средней полосе России 52 таких вида.
Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят за 10 лет. Их постепенно будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России.
В России создадут «Черную книгу» растений
Афиша Daily
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Фото: Annie Spratt/Unsplash
Российские ученые в 2026 году опубликуют «Черную книгу» инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Об этом пишет РИА «Новости».
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