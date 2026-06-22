В России создадут «Черную книгу» растений

Российские ученые в 2026 году опубликуют «Черную книгу» инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Об этом пишет РИА «Новости».



В книге будет более 500 видов, рассказал агентству директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. Работу над ней ведут совместно с сотрудниками ботанического сада Российской академии наук.



Ранее появилась «Черная книга флоры Средней России», в которой содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. Сейчас в средней полосе России 52 таких вида.



Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят за 10 лет. Их постепенно будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России.