МРТ можно будет пройти без направления врача с 1 сентября

С 1 сентября в России разрешат делать магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача. Это следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС. Изменения будут действовать до 2032 года.
Сейчас для прохождения МРТ требуется направление врача, который определяет необходимость исследования. Процедуру применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. МРТ не использует рентгеновское излучение.
Недавно вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице планируют вернуть участковых врачей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
По словам Раковой, такой врач «постоянно сопровождает людей на своем участке, а не только во время приема, координирует диагностику и лечение, хорошо знает историю каждого своего пациента, формирует целостное понимание его состояния. То есть это долгосрочные отношения».