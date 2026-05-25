Власти Москвы вернут участковых врачей

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

Власти Москвы вернут участковых врачей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Олег Мороз/Unsplash

В Москве планируют вернуть институт участкового врача, сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова в интервью РБК. 

По словам Раковой, такой специалист выступает «личным врачом» пациента и центральной фигурой поликлиники. «Он постоянно сопровождает людей на своем участке, а не только во время приема, координирует диагностику и лечение, хорошо знает историю каждого своего пациента, формирует целостное понимание его состояния. То есть это долгосрочные отношения, когда врач отвечает не за разовый прием, а за результат лечения и здоровье человека в целом», — пояснила Ракова.

Участковый врач должен трудиться на полную ставку пять дней в неделю, поэтому он не сможет параллельно работать в частной клинике, отметила Ракова. Количество прикрепленного населения к поликлинике также должно быть «адекватным».

Для этого необходимо распределить участки, перевести врачей на новый график и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда, указала заммэра. По ее словам, к лету этого года основные процессы будут настроены. «Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно, мы надеемся, ментальность начнет меняться — это мои пациенты, и я за них в ответе», — пояснила Ракова. Когда участковые врачи появятся в столице, она не уточнила.

В Москве с 2015 года ввели новый стандарт для поликлиник. Классические участки были реформированы: вместо них во многих ввели институт врачей общей практики (семейных врачей). Вызовы на дом были выделены в отдельную службу. 

Расскажите друзьям