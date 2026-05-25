Власти Москвы вернут участковых врачей

Для этого необходимо распределить участки, перевести врачей на новый график и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда, указала заммэра. По ее словам, к лету этого года основные процессы будут настроены. «Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно, мы надеемся, ментальность начнет меняться — это мои пациенты, и я за них в ответе», — пояснила Ракова. Когда участковые врачи появятся в столице, она не уточнила.



В Москве с 2015 года ввели новый стандарт для поликлиник. Классические участки были реформированы: вместо них во многих ввели институт врачей общей практики (семейных врачей). Вызовы на дом были выделены в отдельную службу.