Из Москвы в Ясную Поляну отправится «Литературный экспресс»

Фото: @telerzd

РЖД запустят «Литературный экспресс» из Москвы в Ясную Поляну — музей-заповедник и родовое имение Льва Толстого. Проект запланирован на 2027 год.

Поезд проследует по маршруту Москва — Щёкино — Ясная Поляна — Тула — Москва. Составы будут работать как отели на колесах. Во время длительных стоянок пассажиры смогут осмотреть музеи и усадьбы, а переночевать — в поезде.

Всего в 2027 году РЖД запустят 131 туристический поезд. Среди новинок — «Волжские просторы» (Москва — Самара — Астрахань — Москва), «Ржевский рубеж» (Москва — Ржев — Торжок — Москва), «Три столицы» (Москва — Казань — Ижевск — Москва), «Вокруг Ладоги» (Москва — Сортавала — Выборг — Санкт-Петербург — Москва), «Кинорейс» (Москва — Тольятти — Самара — Москва), «Белые ночи» (Москва — Санкт-Петербург — Москва), «В Углич» (Москва — Калязин — Углич — Москва), «Огни Москвы» (вечерний круговой маршрут по МЦК), «Императорское кольцо» (Санкт-Петербург — Царское село — Гатчина — Новый Петергоф — Санкт-Петербург), «Новогодняя ночь» (Москва — Шуя — Владимир — Москва).

Билеты на большинство турпоездов поступают в продажу за 180 суток до отправления. Дополнительно можно приобрести экскурсионный тур или отдельные экскурсии.

Лев Толстой