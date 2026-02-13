РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай

Ранее из Читы ходили поезда в Китай, но сообщение было отменено в 2020 году из-за пандемии. С 8 марта возобновит регулярное курсирование и сам пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия, который не ходил с февраля 2020 года.