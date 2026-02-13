РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай

«Российские железные дороги» впервые запускают прямой поезд из Иркутска в Китай. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
С 6 марта из Иркутска отправятся беспересадочные вагоны, которые проследуют в Китай через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. 7 марта такие же вагоны запустят из Читы.
Ранее из Читы ходили поезда в Китай, но сообщение было отменено в 2020 году из-за пандемии. С 8 марта возобновит регулярное курсирование и сам пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия, который не ходил с февраля 2020 года.
Состав будет сформирован «Федеральной пассажирской компанией» (дочерней структурой РЖД). Поезда будут курсировать дважды в неделю, по средам и воскресеньям.
Время в пути через границу составит около 25 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время, в дальнейшем их можно будет приобретать за 60 суток до отправления.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел безвизовый режим для россиян. Приехать в КНР без визы получится на срок до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников. Аналогичный безвиз будет действовать и для граждан КНР при въезде в Россию.