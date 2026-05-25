Николас Галицин и Камила Мендес в отрывке «Властелинов вселенной»

Фото: Amazon MGM

Amazon MGM опубликовал отрывок из «Властелинов вселенной» — экранизации истории о Хи-Мэне. Фильм выйдет в мировой прокат 5 июня.

По сюжету 10-летний принц Адам терпит крушение на космическом корабле и теряет волшебный Меч Силы — единственную связь с родным домом на Этернии. Отыскав его почти два десятилетия спустя, он отправляется обратно, чтобы защитить родную планету от злых сил. Для этого Адаму нужно раскрыть тайны своего прошлого и стать Хи-Мэном — самым могущественным человеком во вселенной.

В опубликованном отрывке появились Николас Галицин («Мысль о тебе») в роли взрослого принца Адама и Камила Мендес («Ривердейл») в роли Тилы — капитана дворцовой стражи и возлюбленной Адама. В картине также снялись Шарлотта Райли («Острые козырьки»), Морена Баккарин («Дэдпул»), Идрис Эльба («Дом из динамита») и Джаред Лето («Отряд самоубийц») — их герои уже мелькали в трейлере, выпущенном ранее.

Видео: Amazon MGM

Режиссером «Властелинов вселенной» стал Трэвис Найт, снявший картины «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае». Сценарий написал его постоянный соавтор Кристофер Джон Батлер, а над предыдущими версиями работали Аарон и Адам Ни, а также Дейв Каллахан. Музыку к фильму создал Дэниел Пембертон, в записи саундтрека поучаствовал гитарист Queen Брайан Мэй.

«Властелины вселенной» основаны на линейке игрушек Mattel, по которой в 1980-х создали мультсериал, комиксы и отдельную франшизу про Ши-Ру. В 1987 году уже выходил игровой фильм о Хи-Мэне с Дольфом Лундгреном.

