«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: A24

19 июня, в 19.30, в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится специальный показ нового фильма Софии Копполы «Марк глазами Софии», организованный «Афишей Daily», кинокомпанией «Пионер» и онлайн-кинотеатром Amediateka.

Картину зрителям представит редактор отдела культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева. После сеанса пройдет обсуждение фильма, а авторы самых интересных вопросов и комментариев получат подарки от Poison Drop.

Фильм ранее был показан в документальной программе Венецианского кинофестиваля, где получил теплые отзывы критиков. Журналисты особенно отметили легкую манеру повествования и эмоциональную атмосферу картины.

В центре сюжета — размышления о красоте, восприятии жизни и творческом процессе. Фильм также позволяет заглянуть за кулисы подготовки коллекции Марка Джейкобса prêt-à-porter сезона весна–лето 2024.

Расскажите друзьям