Джордж Лукас озвучил одного из персонажей в «Миньонах и монстрах»

«Из сюжета возникла идея персонажа, я поделился ей с авторами проекта. „А что, если мы пригласим Джорджа?“ А они такие: „Вы шутите?“ В итоге я получил согласие. И мы очень рады, что он участвует в мультфильме», — отметил Меледандри.