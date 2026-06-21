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Экранизация романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин выйдет в ноябре 2027 года

Афиша Daily
1 мин на чтение
Дейзи Эдгар-Джонс Фото: @daisyedgarjones

Студия Paramount объявила дату выхода в кинотеатрах фильма «Завтра, завтра, завтра» с Дейзи Эдгар-Джонс в главной роли — 12 ноября 2027 года. Об этом пишет Variety.

Картина расскажет историю двух друзей, которые вместе проходят через детство и колледж. Позднее они становятся творческими партнерами в индустрии видеоигр в девяностые и нулевые.

Эдгар-Джонс сыграет дизайнера игр по имени Сэди Грин. Режиссером и сценаристом ленты будет обладательница премии «Оскар» Шан Хедер.

Роман «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин, который стал основой для сценария, опубликовали в 2022 году. Он разошелся тиражом более 4 млн экземпляров в 40 странах мира. The New York Times назвала книгу одним из 100 лучших произведений XXI века.

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