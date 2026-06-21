4 июля в «Лужниках» пройдет «День московского спорта»

Для любителей неклассических видов спорта весь день будет работать экстрим-парк, а также организуют полосу препятствий, которую можно будет пройти вместе с участниками популярного телешоу «Суперниндзя». Кроме того, посетителям поучаствовать в соревнованиях по ГТО и семейных турнирах на силу и скорость в зоне «Мама, папа, я», а также в мастер-классах спортсменов по воркауту, игре в стритбол, сайклингу и тренировках по степ-аэробике под барабанное шоу и DJ-сеты.