Кейт Хадсон и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Palm Grove»

Актрисы Кейт Хадсон («Война невест») и Ана де Армас («Балерина») снимутся в эротическом триллере «Palm Grove». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит венгерский режиссер Корнель Мундруцо, известный по драме «Фрагменты женщины». Сценарий написал Джеймс Морозини, который выступит также исполнительным продюсером.
Действие картины развернется в богатом районе Майами, где, казалось бы, идеальная жена обнаруживает, что ее супруг ведет двойную жизнь. Это открытие запускает опасную игру в соблазнение, превращающую предательство в опьяняющую авантюру.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон сыграет в другом фильме Мундруцо под названием «Place to Be». Ее партнерами на проекту станут Тайка Вайтити и Эллен Берстин.
Армас же появится в шпионском сериале «Safe Houses» вместе с Дженнифер Коннели. Проект разрабатывает Apple International по мотивам романа Дэна Фесперамана.