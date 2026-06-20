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Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Parastoo Ahmadi/YouTube

В Иране певицу Парасту Ахмади приговорили к 74 ударам плетью за стрим, в котором она выступала без хиджаба. Об этом сообщает The Guardian.

Такое же наказание понесут восемь ее коллег — музыкантов и членов съемочной группы. Всем им также запретили на два года заниматься творчеством и выезжать из страны. Музыкантов признали виновными в оскорблении общественной нравственности через производство и публикацию «вульгарного и аморального контента».

Стрим, послуживший поводом для возбуждения дела, транслировался на ютуб-канале Ахмади в декабре 2024 года. Среди прочих певица тогда исполнила и патриотическую песню «Az Khoone Javanane Vatan» («Из крови юношей родины»). Запись концерта стала вирусной, собрав миллионы просмотров.

Видео: Parastoo Ahmadi/YouTube

«Наказание Ахмади в виде 74 ударов плетью лишь за то, что она пела и появилась без хиджаба, — еще одно напоминание о том, что ситуация с правами человека в Иране не изменилась, несмотря на пропагандистскую кампанию иранских властей военного времени, направленную на улучшение их имиджа», — отметила Бахар Гандехари из американского Центра по правам человека в Иране.

Иранский юрист по правам человека Мойн Хазаэли считает, что приговор не имеет под собой законных оснований. Она отметила, что в иранском уголовном праве нет запрета на пение, исполнение музыки или распространение музыкальных произведений женщинами. Кроме того, многие правозащитные организации считают порку формой пытки и бесчеловечного обращения, добавила Хазаэли. 

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