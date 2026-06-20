Lipelis, «Казускома» и «Банд’Эрос» выступят на Ömankö Day

Ведущий «Матч ТВ» сказал, что женщина может судить ЧМ только после более жесткого отбора
Джордж Лукас озвучил одного из персонажей в «Миньонах и монстрах»
Исследование: омега-3 не улучшает память и когнитивные функции
Плиточник — самая прибыльная подработка в Москве
Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба
«История игрушек-5» собрала 17,5 млн долларов на предпоказах — это рекорд 2026 года
Музыка российского композитора станет частью саундтрека GTA 6
В Польше кто-то разрушил плотину бобров. Они построили семь новых и порадовали лесников
В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов курьеров
Фонд кино выделит деньги на «Щелкунчика» с Эйдельштейном, «Холопа-3» и фильмы студии Михалкова
Умер режиссер Джеймс Берроуз, работавший над ситкомом «Друзья»
Диагноз «инсульт» у госпитализированного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился
Исследование: частое общение с ИИ снижает критическое мышление
Кейт Хадсон и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Palm Grove»
По «Пеппи Длинный чулок» снимут анимационный сериал
В чате с Алисой AI теперь можно общаться с ИИ-персонажами
Томасин МакКензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»
Amazon отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым
«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»
В России сократились продажи одежды
С 17 июня вход в открытое хранение музея «Гараж» станет бесплатным для студентов вузов
«Мир Юрского периода: Господство» признали самым дорогим фильмом в истории
«Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы
Wildberries откроет премиальный ПВЗ в одном из ТЦ
Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать на мясо
Британские чиновники сыграли в GTA, чтобы понять «жизненный опыт» пользователей
Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%
Магазины Befree, Zarina и Sela хотят открывать на первых этажах жилых домов

Lipelis, «Казускома» и «Банд’Эрос» выступят на Ömankö Day

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Фестиваль Ömankö Day, который пройдет 27 и 28 июня в ДК «Альфа-Кристалл», поделился с «Афишей Daily» обновленным лайнапом. За билетами — на «Афишу».

На фесте выступят Sotode 外で, Xrustalic, Стас Прищепа, ВИА «Мужчины», Lipelis, Egor Holkin, Orange, DJ Stonik1917, Lurmish, Iskrit, «Казускома» и «Банд’Эрос». Они присоединились к заявленным ранее Toxi$, Cream Soda, Biicla, Лизе Громовой, Mirèle, Глум, Рудольфу Страусову, «Лауд», Simple Symmetry, Kito Jempere, Солове, Евтеле и другим артистам.

Отдельным местом притяжения станет пространство «Березка». Там выступят Николай Воронов, Таня Андрианова, Lapti, Timur Omar, Bogdamn, Александр Гарагуля, Lёkajordann, Eostra, Mashusa, Ira Bespalova и DJ Hot Wife.

Помимо музыки, на фестивале будут работать фудкорт, фэшн-маркет и лекторий. В гастрономической зоне появятся корнеры Underdog, Hawai Street, «Русских пельменей», Soul in the Bowl, «Много лосося», Jnkl, гастробара «Аляска» и DNA.

На маркете лимитированные дропы представят более 20 локальных брендов и концепт-сторов. В их числе Xsai, .solutions, ОАО «Красивые люди», «Отшитые», «Дружба», KM20, Fable, «Сикейт», «Ётюнс» и Ruff Global.

В лектории пройдут паблик-токи о музыке, кино, психологии и искусстве. Среди спикеров — основатель лейбла System 108 и «Диско Клуба» Евгений Машков, музыкальный блогер Антон Савенко, саунд-продюсер Сергей Гольд, креативный директор Beat Полина Веденяпина, кинокритик Егор Москвитин, арт-директор Артем Реф, художник Саша Тито и психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева.

Партнерские зоны на фестивале подготовят Альфа-Банк, «Яндекс Еда», Blink и Honor. Альфа-Банк организует площадку для панна-футбола, граффити-зону и арт-перформанс художницы Иры Беспаловой. «Яндекс Еда» представит инсталляцию с гигантскими фруктами и зоны с ярким сет-дизайном. Blink установит семиметровую звезду, а Honor откроет фотозону, где будет работать фотограф Дима Черный.

Первый Ömankö Day прошел в июне 2025 года и собрал более 5000 гостей. Тогда на фестивале выступили 27 артистов, в том числе Biicla, Saluki, Mirèle, «Казускома», Николай Воронов, Denis Simachёv и Татьяна Буланова.

Расскажите друзьям