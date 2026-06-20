Lipelis, «Казускома» и «Банд’Эрос» выступят на Ömankö Day

Фестиваль Ömankö Day, который пройдет 27 и 28 июня в ДК «Альфа-Кристалл», поделился с «Афишей Daily» обновленным лайнапом. За билетами — на «Афишу».
На фесте выступят Sotode 外で, Xrustalic, Стас Прищепа, ВИА «Мужчины», Lipelis, Egor Holkin, Orange, DJ Stonik1917, Lurmish, Iskrit, «Казускома» и «Банд’Эрос». Они присоединились к заявленным ранее Toxi$, Cream Soda, Biicla, Лизе Громовой, Mirèle, Глум, Рудольфу Страусову, «Лауд», Simple Symmetry, Kito Jempere, Солове, Евтеле и другим артистам.
Отдельным местом притяжения станет пространство «Березка». Там выступят Николай Воронов, Таня Андрианова, Lapti, Timur Omar, Bogdamn, Александр Гарагуля, Lёkajordann, Eostra, Mashusa, Ira Bespalova и DJ Hot Wife.
Помимо музыки, на фестивале будут работать фудкорт, фэшн-маркет и лекторий. В гастрономической зоне появятся корнеры Underdog, Hawai Street, «Русских пельменей», Soul in the Bowl, «Много лосося», Jnkl, гастробара «Аляска» и DNA.
На маркете лимитированные дропы представят более 20 локальных брендов и концепт-сторов. В их числе Xsai, .solutions, ОАО «Красивые люди», «Отшитые», «Дружба», KM20, Fable, «Сикейт», «Ётюнс» и Ruff Global.
В лектории пройдут паблик-токи о музыке, кино, психологии и искусстве. Среди спикеров — основатель лейбла System 108 и «Диско Клуба» Евгений Машков, музыкальный блогер Антон Савенко, саунд-продюсер Сергей Гольд, креативный директор Beat Полина Веденяпина, кинокритик Егор Москвитин, арт-директор Артем Реф, художник Саша Тито и психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева.
Партнерские зоны на фестивале подготовят Альфа-Банк, «Яндекс Еда», Blink и Honor. Альфа-Банк организует площадку для панна-футбола, граффити-зону и арт-перформанс художницы Иры Беспаловой. «Яндекс Еда» представит инсталляцию с гигантскими фруктами и зоны с ярким сет-дизайном. Blink установит семиметровую звезду, а Honor откроет фотозону, где будет работать фотограф Дима Черный.
Первый Ömankö Day прошел в июне 2025 года и собрал более 5000 гостей. Тогда на фестивале выступили 27 артистов, в том числе Biicla, Saluki, Mirèle, «Казускома», Николай Воронов, Denis Simachёv и Татьяна Буланова.