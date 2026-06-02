Чем заняться в Москве в июне: Пикник Афиши, новые меню в ресторанах и другие летние идеи

Вечеринки и фестивали
Пикник Афиши
20 июня, в музее-заповеднике «Коломенское», 0+
Один из главных фестивалей лета вновь пройдет в «Коломенском» и впервые станет тематическим. Пикник Афиши оформят в стиле луна-парка: на поле появятся аттракционы, артисты подготовят тематические выступления, а площадку украсят в соответствующем духе.
На сценах выступят Feduk, Slava Marlow, «ЛСП», Сергей Бобунец, Zoloto и недавно воссоединившиеся Мальбэк и Сюзанна. Кроме того, впервые за двадцать лет «Браво» споют легендарные хиты вместе с Валерием Сюткиным.
На сцене «Заря» от «Афиши Daily» появятся десять артистов, в которых редакция видит будущее русскоязычной сцены. Дуэт из Ярославля «Академический отпуск» исполнит «аутсайдер-поп», а Пак, Тейстлув, Парфюмер и Слипифоревер споют хит этого лета «First L», на ремикс которого залетел Feduk.
Signal Factory
5–7 июня, на заводе «Кристалл», 18+
Вместо Чехова фестиваль теперь пройдет в Москве на территории завода «Кристалл». Несмотря на изменение площадки, организаторы сохранили лайнап и концепцию. На Signal Factory обещают шесть сцен, арт-инсталляции, образовательные споты и кэмпы креативных сообществ.
В программе: японский электронщик Aoki Takamasa, Хаски с лайвом, минимал-хаус-продюсер Mihigh, Филипп Горбачев, Raumtester, Symbol Band и еще несколько десятков артистов локальной и зарубежной сцены. Отдельный блок курирует Monasterio с ночными сетами и хард-техно. Помимо музыки, будут театральные перформансы и медиаарт.
«Дружба»
13 июня, в ДК «Серп и молот», 18+
Фестиваль «Дружба» возвращается в ДК завода «Серп и молот» — пространство бывшего индустриального комплекса. В лайнапе около сорока пяти артистов: от локальных резидентов до зарубежных гостей и музыкантов инди-сцены. За музыку отвечают сразу несколько промокоманд, среди которых Radi Mira I Lubvi, Hypnotica, «Светамузыка», Kinetika Music, Balagan и «Чувство ритма».
«System 108: одиннадцать лет»
13 июня, в ДК «Альфа Кристалл», 18+
Лейбл System 108 отмечает 11-летие сразу в двух городах. Сначала команда устроит в Петербурге прощальную вечеринку в закрывающемся клубе Blank, а спустя неделю веселье переместится в Москву. 13 июня System 108 впервые сделает полностью дневной формат вечеринки. Подробности лайнапа пока держат в секрете.
Ömankö Day
27–28 июня, в ДК «Альфа Кристалл», 18+
В этом году фестиваль разросся до двухдневного формата. На Ömankö Day выступят Biicla, Токсис, Cream Soda, Gucci Kale, Mashkov, Mirèle и другие артисты. Помимо концертов и диджей-сетов, на мероприятии появятся корнеры локальных проектов, партнерские зоны и другие активности.
Спектакли
Театральная импровизация Prosecco Show
3 июня, в киношколе Don't Play, 12+
Формат спектакля, где не существует сценария, а на сцену выходят актеры-импровизаторы Николай Тисенко и Илья Шалашов вместе с пианистом. Постановку собирают в режиме реального времени, отталкиваясь от истории приглашенного гостя. За прошлые годы героями импровизаций уже становились Вадим Демчог, Лариса Долина, Леонид Ярмольник, Александр Ревва, Леонид Агутин и Константин Хабенский.
«Дон Жуан Суперстар» (реж. Петр Шерешевский)
4 и 25 июня, в МТЮЗе, 18+
В Московском ТЮЗе переосмыслили историю Дон Жуана. Вместо известного обольстителя здесь представлен человек, потерявшийся в собственных желаниях и бесконечном поиске любви. Режиссер Петр Шерешевский перенес знакомый сюжет в наши дни и попытался разобраться, как сегодня выглядит персонаж, который всю жизнь бежит от пустоты внутри себя.
«Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова» (реж. Сергей Женовач)
5 июня, в Студии театрального искусства, 18+
Минималистичный, мрачный, почти абсурдный спектакль Сергея Женовача. Иванов в исполнении Алексея Верткова здесь почти не говорит и все время лежит на диване, пока вокруг него разворачиваются чужие признания, ссоры и попытки добиться хоть какой-то реакции.
«Работать над Чеховым — счастье. Пока репетируешь, живешь с ним вместе, с его мыслями, гениальными прозрениями, заблуждениями. Мы пытаемся не иллюстрировать их, а найти свою историю. В пьесе Иванов отвечает каждому, мы с Боровским решили, что будет интереснее, если он будет молчать, а в финале ответит и себе, и всем. Без юмора и горечи, без боли воспринимать эту историю невозможно. Только так возникает взгляд доктора Чехова», — рассказывает Сергей Женовач.
«История одного детства» (реж. Сойжин Жамбалова)
8 и 19 июня, в РАМТе, 16+
Новый спектакль Сойжин Жамбаловой по мемуарам известной писательницы начала XX века Елизаветы Водовозовой. Сюжет рассказывает о взрослении Лизы.
Главная героиня в постановке существует сразу в двух реальностях. С одной стороны почти сказочный дом с детскими фантазиями, а с другой — жесткий мир Смольного института.
«Игра интересов» (реж. Алексей Бородин)
12 июня, в РАМТе, 16+
Постановка Алексея Бородина, где смешаны испанская комедия и мрачная драма о солдатах Первой мировой войны. В основе сразу два текста: одноименная пьеса нобелевского лауреата Хасинто Бенавенте и драма «Конец пути» Роберта Шерриффа.
«Игра интересов» рассказывает историю двух хитрых авантюристов, притворяющихся знатными господами, чтобы выгодно устроиться в жизни. Драма «Конец пути» посвящена жизни британского офицерского отряда в окопах Первой мировой войны прямо перед крупным немецким наступлением весной 1918 года. Получается крайне неожиданный микс.
«Онегин. Я не договорила» (реж. Наташа Шурганова)
24 и 25 июня, в Музее Москвы, 16+
Новый спектакль «а39» стал сценическим высказыванием студентов мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе и их личным комментарием к роману в стихах Пушкина. Здесь «Евгений Онегин» не пересказывается в привычном смысле, а скорее служит вдохновением для размышлений актеров о героях книги, самих себе, своем поколении и взрослении.
Еда
DNA
На Патриарших заработала вторая пекарня DNA. Теперь за маковой бабкой и сэндвичем c рваной говядиной необязательно ехать на «Кристалл». Атмосфера заведения осталась такой же камерной, как и в первом заведении проекта.
Nomer
В караоке-баре появилась новая барная карта. Теперь здесь можно попробовать коктейли с дистиллятами из кукурузы и ольхи, гречишного чая с бриошью или фенхеля с халапеньо. Еще в Nomer освежили меню: от тартаров и томатов с трюфелем до холодного удона и десертов.
«Ладо»
После трехмесячного перерыва «Ладо» открылся с обновленным интерьером и меню. Пространство сохранило узнаваемую атмосферу городского двора, но стало спокойнее. Кухню возглавил Витторио Чириззи, добавив в меню буррату с томатами, бриошь с горгонзолой, бургер с томлеными щечками и другую комфортную еду. Кстати, завтраки здесь по-прежнему поздние — с 12.00 до 16.00. Коктейльную карту тоже пересобрали. Теперь в ней больше травянистых, винных и минеральных сочетаний: с хересом, алоэ, щавелем, ягодами и амаро.
«Оригинал»
В ресторане обновили меню к летнему сезону с акцентом на фермерские продукты. Среди новинок — холодный суп с камчатским крабом, брускетта с клубникой и томатами, спаржа со сморчками и трюфельным соусом, а также спагетти с горгонзолой и грибным кремом.
Nephew
Новый бейгл-спот, куда уже успели постоять в очереди москвичи. Формат пекарни представляет собой маленький домик с выдачей бейглов навынос. Работают с 12.00 и до солдаута. В меню — выпечка с пятью разными начинками: лосось, арахисовое масло, варенье, бекон, томаты и огурцы с риетом из лосося.
«Кривоколенный 9с3»
«Кривоколенный 9с3» обновил меню к лету, добавив гаспачо со страчателлой, панцанеллу с томатами, тарт с пореем, сибас на гриле с молодым горошком, крокеты с пармой и трюфелем, джелато и желе из ревеня. Заодно в ресторане увеличили веранду, превратив ее в почти городской сад с мятой, тимьяном, розмарином, клубникой и смородиной.
Veriko
На пересечении Большой Грузинской и 2-й Брестской открылся новый ресторан Торнике Хухуа («Ели сацебели», Romo) под названием «Верико». В меню — знакомые грузинские блюда, но с современными акцентами. Например, сациви готовят не только с курицей, но и с креветками, в пхали добавляют грушу, а хачапури подают с трюфелем.
И еще кое-что
Выставка «Super Toys. Искусство внутри»
С 2 июня, в ДК «Альфа Кристалл»
В ДК «Альфа Кристалл» возвращается выставка дизайнерских игрушек с фигурками Kaws, Takashi Murakami, Labubu и отдельным залом, посвященным «Смешарикам». Экспозиция займет сразу два этажа и соберет больше тысячи арт-объектов от художников и коллекционеров со всего мира.
Помимо самой выставки, на площадке будут фотозоны, аудиогид и пространство, где можно посмотреть, как вообще создаются дизайнерские игрушки: от первых скетчей до готовых фигурок.
Показ «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
3 июня, в «Москино Космос»
Спецпоказ расширенной версии культового фильма Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком» от «Афиши», «Москино» и «Кино.Арт.Про». Ленту представит редактор «Афиши Daily» Аля Александрова. Для зрителей также разыграют журнал о кино Ornament.
В центре сюжета «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — бывшая наемная убийца по прозвищу Черная Мамба (Ума Турман), которая после покушения на собственной свадьбе возвращается, чтобы разобраться с прошлым и таинственным человеком по имени Билл.
Лекция «Страшные русские сказки»
12 июня, в лектории «Саренок»
Лекция научного журналиста и автора книги «Духи болезней на Руси» Антона Нелихова. Он объяснит, почему современные сборники «страшных русских сказок» чаще оказываются совсем не страшными. Нелихов также расскажет о действительно жутких сюжетах, которые обычно проходят мимо внимания издателей. В них главными героями становятся зомби-медведь, волк-сирена, крестная-людоедка и девочки, зовущие лесных чудовищ переночевать с ними в заброшенной избе.
Концерт «Дэвид Лэнг. Писания»
16 июня, в кафедральном соборе Петра и Павла
В кафедральном соборе Петра и Павла пройдет концерт проекта Sound Up с программой «Писания» американского композитора Дэвида Лэнга. Российская премьера цикла состоится накануне, 15 июня, на Дягилевском фестивале в Перми, после чего программу привезут в Москву. «Писания» Лэнга — это современная хоровая музыка на библейские тексты. В соборе ее исполнит вокальный ансамбль Intrada (без инструментов, только голоса, в акустике пространства).
Показ фильма «Марк глазами Софии»
19 июня, в кинотеатре «Иллюзион»
Спецпоказ нового фильма Софии Копполы «Марк глазами Софии», организованный «Афишей Daily», кинокомпанией «Пионер» и онлайн-кинотеатром Amediateka. Картину зрителям представит редактор раздела культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева. После сеанса пройдет обсуждение фильма, а авторы самых интересных вопросов и комментариев получат подарки от Poison Drop.
В центре сюжета фильма — размышления о красоте, восприятии жизни и творческом процессе. Фильм также позволяет заглянуть за кулисы подготовки коллекции Марка Джейкобса prêt-à-porter сезона весна–лето 2024.
«12-й Международный день йоги в России»
21 июня, в музее-заповеднике «Царицыно»
Большой городской фестиваль с йогой, медитациями и лекциями. Откроется программа массовой практикой «Приветствие земле» на главной сцене, которую проведет основательница студии Material Анна Лунегова. Следом запланирована общая медитация при участии Relax FM. Присоединиться могут все желающие, независимо от опыта.
С 12.00 на территории парка заработают десятки площадок: разные стили йоги, дыхательные и телесные практики, медитации, лекции и паблик-токи про здоровье, осознанность и образ жизни. Отдельно будут музыкальные выступления и открытые танцевальные классы, а также зона для детей с активностями и играми.