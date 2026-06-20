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Фонд кино выделит деньги на «Щелкунчика» с Эйдельштейном, «Холопа-3» и фильмы студии Михалкова

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Brady Rogers/Unsplash

Фонд кино отобрал фильмы, которые получат поддержку на безвозвратной основе. Государство профинансирует 23 картины от 10 кинокомпаний, говорится на сайте фонда.

В список вошли сказки, драмы и военные картины. По 400 тыс. рублей выделят на два фильма студии Никиты Михалкова «ТриТэ» — историческую драму «Куликовская битва» и сказку «Снежная королева».

«Централ Партнершип» выделят средства на четыре фильма. Среди них — «Щелкунчик» с Марком Эйдельштейном от режиссера Феликса Умарова, снявшего «Пророка». Картина получит 450 млн рублей. Еще 400 млн рублей направят на сиквел «Волшебника Изумрудного города», 200 млн рублей — на фильм «Умка» с Павлом Прилучным, Мариной Кравец и Герасимом Васильевым, 100 млн рублей — на «Битву за Москву» Игоря Копылова.

Поддержку также получит «ВБД Груп». Фонд кино выделит 130 млн рублей на «Холопа-3», 250 млн рублей — на фильм «Последний богатырь: Колобок», 400 млн рублей — на «Незнайку» и 100 млн рублей — на «Золушку».

Кинокомпания «СТВ» получит 300 млн рублей на сказку «Садко» и 200 млн рублей на семейное фэнтези «Чудо-юдо». На спин-офф «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» компании «Водород 2011» выделят 450 млн рублей.

Еще 100 млн рублей получит полнометражный фильм «Жил-был пес» студии «МЕМ». В картине снимутся Павел Прилучный и Никита Колокольников, а Волка озвучит Гоша Куценко.

В 2025 году лишь 5 из 41 российского фильма, снятого при господдержке, окупились в прокате. Это заметно хуже показателей 2024 года, когда коммерчески успешными стали 5 из 25 картин, профинансированных государством.

Самым прибыльным фильмом среди поддержанных государством стал в прошлом году «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — он заработал примерно 1,39 млрд рублей сверх производственного бюджета. 
 

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