Фонд кино выделит деньги на «Щелкунчика» с Эйдельштейном, «Холопа-3» и фильмы студии Михалкова

Фонд кино отобрал фильмы, которые получат поддержку на безвозвратной основе. Государство профинансирует 23 картины от 10 кинокомпаний, говорится на сайте фонда.
В список вошли сказки, драмы и военные картины. По 400 тыс. рублей выделят на два фильма студии Никиты Михалкова «ТриТэ» — историческую драму «Куликовская битва» и сказку «Снежная королева».
«Централ Партнершип» выделят средства на четыре фильма. Среди них — «Щелкунчик» с Марком Эйдельштейном от режиссера Феликса Умарова, снявшего «Пророка». Картина получит 450 млн рублей. Еще 400 млн рублей направят на сиквел «Волшебника Изумрудного города», 200 млн рублей — на фильм «Умка» с Павлом Прилучным, Мариной Кравец и Герасимом Васильевым, 100 млн рублей — на «Битву за Москву» Игоря Копылова.
Поддержку также получит «ВБД Груп». Фонд кино выделит 130 млн рублей на «Холопа-3», 250 млн рублей — на фильм «Последний богатырь: Колобок», 400 млн рублей — на «Незнайку» и 100 млн рублей — на «Золушку».
Кинокомпания «СТВ» получит 300 млн рублей на сказку «Садко» и 200 млн рублей на семейное фэнтези «Чудо-юдо». На спин-офф «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» компании «Водород 2011» выделят 450 млн рублей.
Еще 100 млн рублей получит полнометражный фильм «Жил-был пес» студии «МЕМ». В картине снимутся Павел Прилучный и Никита Колокольников, а Волка озвучит Гоша Куценко.
Самым прибыльным фильмом среди поддержанных государством стал в прошлом году «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — он заработал примерно 1,39 млрд рублей сверх производственного бюджета.