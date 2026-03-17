88% картин с господдержкой не окупились в прокате в прошлом году

Кадр из фильма «Кракен». Фото: Централ Партнершип

В 2025 году только 5 из 41 российского фильма, снятого при государственной поддержке, смогли окупиться в прокате. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Исследовательский центр «КГ Progress», проанализировавший данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и «Кинопоиска».

36 фильмов с господдержкой ― 88% от общего числа ― оказались убыточными. Это значительно хуже показателей предыдущего года. В 2024-м не окупились 78% таких проектов (18 из 23). 

Самым прибыльным фильмом среди поддержанных государством проектов стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — он заработал примерно 1,39 млрд рублей сверх производственного бюджета. 

На втором месте — «Папины дочки. Мама вернулась» с прибылью более 515 млн рублей, на третьем — «Финист. Первый богатырь», чьи сборы превысили бюджет примерно на 341 млн рублей. Окупился также «Пророк. История Александра Пушкина», но его результат оказался заметно скромнее — около 37 млн рублей сверх затрат.

Самым крупным кассовым провалом года стал «Злой город» — фильму не хватило более 1,86 млрд рублей до окупаемости. В числе самых убыточных проектов также оказались «Письмо Деду Морозу» (минус 1,59 млрд рублей), «В списках не значился» (минус 1,54 млрд), «Роднина» (минус 1,50 млрд), «Северный полюс» (минус 1,21 млрд), «Первый на Олимпе» (минус 1,20 млрд) и «Кракен» (минус 1,07 млрд).

Отдельно в исследовании выделили «Кракена»: фильм получил одну из крупнейших сумм господдержки — около 760 млн рублей, но все равно не смог приблизиться к окупаемости.

По словам основателя "КГ Progress" Дмитрия Солопова, в 2025 году индустрия сделала ставку на более дорогие и масштабные проекты, но это не привело к росту коммерческой эффективности. Наоборот, доля неокупившихся фильмов выросла, а рынок, по мнению эксперта, все сильнее зависит от нескольких хитов, которые перекрывают слабые результаты большинства релизов.

