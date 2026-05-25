Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы

Фото: @prosciutteria.msk

В Москве закроется ресторан «Прошуттерия». Его последний рабочий день — 5 июня, сообщил основатель проекта Борис Тимчук в телеграм-канале «Дневники прошуттериста».

По словам Тимчука, решение было «нелегким и болезненным»: за два года в московский ресторан вложили много денег, сил и внимания. Однако проект в нынешнем формате требовал слишком много управленческого ресурса, времени и средств по отношению к финансовому результату и рискам.

Основатель подчеркнул, что закрытие не связано с командой и что он не хочет объяснять его только локацией, форматом или особенностями московского ресторанного рынка. Тимчук отметил, что сам выбирал место, утверждал концепцию и верил в формат, поэтому ответственность за результат лежит на нем.

При этом, по словам ресторатора, московская «Прошуттерия» сейчас выходит «на растущем потоке и в прибыли» перед началом лета. Он назвал закрытие сейчас более честным решением, чем уход осенью, когда сотрудники могли бы устать, а проект — сжечь больше денег.

Московская «Прошуттерия» открылась в июне 2024 года на Новослободской на месте ресторана Rudi. Помимо ресторанной части, в заведении работает лавка с итальянскими деликатесами: сырами, прошутто, коппой, мортаделлой, оливками, чиабаттой и другими продуктами, которые также используют в меню.

Изначально «Прошуттерия» — петербургский проект. Две точки в Петербурге, в Озерном переулке и на Петроградской стороне, продолжат работу. Тимчук заявил, что после закрытия московского ресторана сильнее сфокусируется на петербургских заведениях, их качестве, сервисе, продукте и команде.

