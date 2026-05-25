В России увеличили лимит сверхурочной работы. Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий работать сверхурочно до 240 часов в год, сообщило РИА «Новости».
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Раньше продолжительность сверхурочной работы не должна была превышать 120 часов в год.
240 часов сверхурочной работы станут возможны при условии, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Некоторым категориям работников по-прежнему будет запрещено работать больше 120 часов.
Кроме того, часть работников может быть привлечена к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при условии, что медицинские специалисты не запрещают им этого в связи с состоянием здоровья.
Изменения в законе, как считают власти, позволят нивелировать потребность в создании почти 29 тыс. дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. Также они позволят оформлять переработки части людей как сверхурочную занятость.
Оплата сверхурочной работы продолжительностью до 120 часов в год, согласно новому документу, должна оплачиваться не менее чем в полуторном размере. При большей нагрузке оплата будет двойной за каждые 60 минут.
Подписанный закон снимает запрет на отзыв из отпуска сотрудников, занятых на опасных производствах, при возникновении чрезвычайной ситуации, которую необходимо предотвратить.