Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов

Фото: Dom Fou/Unsplash

В предстоящем учебном году Минобрнауки сократит количество платных мест в вузах на 47 тыс. по 40 направлениям. Это коснется специальностей, которые «сегодня не очень востребованы на рынке труда». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Будущих юристов станет меньше на 17,9% (13,9 тыс. мест), управленцев — на 17,1% (7400 мест), экономистов — на 15,6% (7300 мест). Сократили также число коммерческих мест на государственном и муниципальном управлении — на 3400 мест, а также на рекламе и связях с общественностью — на 2300 мест.

Сокращение затронуло преимущественно очно-заочную и заочную формы обучения. Учитывали средний балл ЕГЭ, профильность университета, наличие в регионе вузов, ведущих подготовку по тем же направлениям, и численность иностранных студентов.

«Чаще всего корректировка платных мест происходила в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50. Мы ставили себе задачу в соответствии с поручением президента отрегулировать это на тех направлениях и специальностях, которые сегодня рынком труда не востребованы», — объяснил и.о. директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Даниил Грамотин.

