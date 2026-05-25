Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы

AES+F. Пир Трималхиона. Фото: АГА

Ассоциация галерей (АГА) и Аукционный дом ON проведут аукцион современного искусства «Выбирай | to choose». Это первый совместный выход членов АГА на торги, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Предаукционная выставка пройдет с 26 мая по 2 июня в ЦСИ «Винзавод». Открытый вернисаж состоится 26 мая, с 19.00 до 22.00, а сами торги начнутся 3 июня, в 20.00.

В аукционе примут участие 20 галерей — членов АГА. Они представят работы художников из своих программ: от признанных авторов до представителей молодого поколения. В числе медиумов — живопись, графика, объект и видео-арт. География проекта охватывает Москву, Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, Уфу и Калугу.

Среди участников — галереи «11.12», «9Б», Artstory, Pop/off/art, Pennlab, «Артзип», «Арка», «КультПроект», Марины Гисич, «Мирас», «Триумф», Set Projects, HSE Art Gallery и другие. В списке авторов заявлены Павел Пепперштейн, Владимир Дубосарский, Константин Звездочетов, Михаил Рогинский, Ирина Корина, Дмитрий Гутов, AES+F, Олег Доу, Моисей Фейгин, Ольга Тобрелутс, Ольга Чернышева и другие художники.

Все работы прошли двойную экспертизу: сначала их отобрали галереи, затем — экспертный совет аукциона. В него вошли основатель Аукционного дома ON Ольга Попова, куратор и член правления АГА Алексей Веселовский и председатель правления АГА Александр Шаров. Организаторы отмечают, что для коллекционеров это возможность приобрести работы с прозрачным провенансом и подтвержденным качеством.

Часть средств от проданных лотов направят на развитие инициатив и исследовательской работы Ассоциации галерей. По словам Александра Шарова, аукцион станет «первым шагом Ассоциации на вторичный рынок» и новым этапом в развитии галерейного сообщества.

Редактор культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева выбрала самые актуальные и интересные работы. Они будут отмечены на выставке стикерами. Ниже публикуем фото этих произведений с комментарием Наташи.

Группа AES+F. Allegoria Sacra

«Работы AES+F всегда остроумны и полны какой-то злой иронии. Здесь группа переосмысляет „Священную аллегорию“ Джованни Беллини в своей неповторимой манере. Современный аэропорт художники превращают в чистилище — эдакую зону „между“. Рекомендую посмотреть всю серию, чтобы лучше понять замысел». 

Ирина Корина. Кот по кличке Глюк Анны Ахматовой

«Очень странный кот с очень странным именем Глюк. У него есть целая история: хвостатый с таким именем жил у соседей Анны Ахматовой по даче в Комарово. Поэтесса говорила, что это „не кот, а полтора кота“, о нем писал Бродский. Как он может не нравиться?»

Evsti Bomse. Четыре всадника

«Опять-таки очень ироничная и своевременная работа. В мире постиронии уже не скачут угрожающе, как на знаменитой гравюре Дюрера, а только катаются на карусели».

Олег Доу. Zorro

«За творчеством Доу слежу с тех пор, как увидела его фотографии в давно почившем журнале Digital Photo — то есть лет двадцать назад. Поражает, как Олегу удается сохранять оригинальный визуальный язык и при этом развиваться. На любой арт-ярмарке или аукционе я с первого взгляда отличаю его работы. Многие ли художники могут похвастаться такой же верностью своему авторскому стилю?»

Ольга Чернышева. Москва-река

«В прошлом году мне повезло увидеть Ольгу на открытии ее персональной выставки в „ГЭС-2“. Она долго и интересно рассказывала про каждую работу — даже там, где кажется, что все просто, Чернышева вкладывает глубокую идею. Здесь художница изобразила группу купальщиков в Москва-реке. Получилось очень ностальгически, ведь в Москва-реке давно никто не купается, а еще нежно и с какой-то большой любовью к нашему городу и его странным обитателям».

