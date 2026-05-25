Николас Кейдж в интервью The New York Times рассказал, что в разное время отказывал в сотрудничестве Кристоферу Нолану, Полу Томасу Андерсону и Вуди Аллену. После отказа они больше не предлагали актеру роли.
«[Дэвид О.Расселл —] единственный режиссер, который, получив отказ, потом все равно вернулся и предложил мне другой фильм. Обычно они обижаются и больше не звонят. Такое случалось со мной миллион раз. Было с Кристофером Ноланом, с Вуди Алленом, с Полом Томасом Андерсоном. Они мне больше не звонят», — сказал Кейдж.
Нолан предлагал актеру сняться в «Бессоннице», а Пол Томас Андерсон — в одной из своих ранних короткометражек.
27 мая на Prime Video выйдет сериал «Паук-Нуар» с Кейджем в главной роли. Действие происходит в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сюжет разворачивается вокруг стареющего и потерявшего надежду частного детектива. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя. Сериал будет доступен в черно-белом и цветном варианте.