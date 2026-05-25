Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов

Дрейк стал первым артистом в истории, которому удалось одновременно занять три верхние строчки чарта Billboard 200.
Новые альбомы музыканта — «Iceman», «Habibti» и «Maid of Honour» — дебютировали сразу на первом, втором и третьем местах соответственно. Главным релизом стал «Iceman», который Дрейк тизерил почти два года.
Благодаря этому рэпер получил уже 15-й альбом номер один в карьере и побил рекорд Jay-Z по количеству альбомов — лидеров чарта среди сольных исполнителей и артистов R’n’B/хип-хопа. Дрейк также сравнялся с Тейлор Свифт по числу альбомов номер один среди сольных артистов. Впереди остаются только The Beatles с 19 первыми местами.
«Iceman» показал второй крупнейший старт 2026 года после альбома «Arirang» группы BTS. При этом релиз стал самым успешным R’n’B/хип-хоп-альбомом года. О выходе сразу трех пластинок Дрейк объявил во время своего четвертого стрима «Iceman» за день до релиза.