В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой

2 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» пройдет специальный показ фильма «Беспечный возраст». После сеанса картину обсудит со зрителями журналистка и редактор «Афиши Daily» Аля Александрова.

В центре сюжета драмеди — студентка Кеннеди, которая оказывается на грани отчисления после смерти отца. Девушка пытается справиться с внутренним кризисом, скрывая растерянность за беззаботностью и отстраненностью.

Вместо того чтобы вернуться к учебе, она собирает компанию друзей и отправляется в ночной забег по чужим бассейнам. Герои пробираются в роскошные особняки, устраивают вечеринки и пытаются хотя бы на время забыть о проблемах.

В оригинале фильм называется «Pools». По словам режиссера Сэма Хейса, бассейн в картине становится местом свободы, откровений и попытки заново почувствовать вкус жизни. Сам Хейс описывает фильм как личную историю взросления, «сжатую до двух безумных летних ночей».

В актерский состав вошли Одесса Эзайон, Мейсон Гудинг, Ариель Уинтер, Майкл Вламис, Тайлер Альварес, Франческа Ноэл. Действие фильма разворачивается в пригороде Чикаго Лейк-Форесте, где вырос сам режиссер. Некоторые сцены снимались в историческом поместье Cudahy Estate и на территории колледжа Lake Forest College. 

