Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»

Дэвид Харбор, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Очень странные дела», раскрыл, какой сезон ему нравится больше всего. Об этом пишет Deadline.



«Любимый сезон — первый. Я был худее», — пояснил Харбор. Кроме того, он рассказал о работе с юными актерами «Очень странных дел». «Многие юные актеры, с которыми вы работаете, очень талантливы и знают свое дело. И отчасти сила их актерского мастерства заключалась в том, что они были просто детьми», — рассказал Дэвид Харбор.