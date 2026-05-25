Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Architectural Digest/YouTube

Дэвид Харбор, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Очень странные дела», раскрыл, какой сезон ему нравится больше всего. Об этом пишет Deadline.

«Любимый сезон — первый. Я был худее», — пояснил Харбор. Кроме того, он рассказал о работе с юными актерами «Очень странных дел». «Многие юные актеры, с которыми вы работаете, очень талантливы и знают свое дело. И отчасти сила их актерского мастерства заключалась в том, что они были просто детьми», — рассказал Дэвид Харбор.

По его словам, он замечал невероятную способность молодых коллег расслабляться перед камерой, не испытывать неловкости. Сам Харбор добавил, что может только мечтать о таком.

Недавно стало известно, что Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо». Картина станет приквелом ленты «Рэмбо: Первая кровь» 1982 года с Сильвестром Сталлоне.

Расскажите друзьям