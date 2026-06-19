Исследование: частое общение с ИИ снижает критическое мышление

Кроме того, нейробиологи предупреждают об опасности того, что делегирование задач ИИ ослабит защитные механизмы мозга против деменции. При этом негативный эффект имеют только те технологии, которые дают готовые ответы. Если чат-боты задают наводящие вопросы, они, напротив, могут оказаться полезными.

