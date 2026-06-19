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Диагноз инсульт у госпитализированного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Обновлено сегодня в 22:08

Диагноз инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился, сообщил митрополит Иларион в своем телеграм-канале. Ранее он писал, что музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт.

«К счастью, диагноз „инсульт“ не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — написал священнослужитель.

Спиваков попал в больницу вскоре после того, как был отменен концерт с его участием в Московском международном доме музыки. Он должен был состояться 21 июня. В нем планировали участвовать оркестр «Виртуозы Москвы» и Алиса Фрейндлих.

Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил в телеграм-канале митрополит Иларион.

Он попросил подписчиков молиться о здравии музыканта. По словам митрополита, Спивакова отвезли в больницу на машине скорой помощи. «Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — добавил он.

Илларион знаком со Спиваковым благодаря совместным музыкальным проектам. У митрополита — музыкальное образование, он пишет музыку. В 2011 году Спиваков и митрополит Илларион иницировали Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.

Владимир Спиваков — советский и российский дирижер и скрипач, народный артист СССР. Он руководит Национальным филармоническим оркестром России и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Ему 81 год.

 

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