Ведущий «Матч ТВ» сказал, что женщина может судить ЧМ только после более жесткого отбора

Ведущий Андрей Романов пришел к такому выводу: «Женщина имеет право работать на чемпионатах мира, если проходит более жесткое сито отбора. Как и женщины-водители. Уж простите. Сейчас на нас налетит очень много хейта, но – с точки зрения того, как они себя ведут и на дороге, и в судейской работе – должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно такая, укладывается в какие-то мужские вещи, тогда есть возможность, можно давать».