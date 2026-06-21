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Создатели «Пацанов» выпустили ролик с неудачными дублями со съемок финального сезона

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Amazon Studios

Amazon показала видео с неудачными дублями со съемок пятого и финального сезона сериала «Пацаны». Последний эпизод вышел 20 мая.

В шоу рассказывается о команде мстителей, которые борются с супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями. «Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. 

Видео:&nbsp;Amazon

Главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Дженсен Эклс, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган. Кинокритик «Афиши Daily» Василий Говердовский рассказывал (с легкими спойлерами), почему неплохой в сущности финал вызывает лишь желание пожать плечами.

Сейчас готовится к выходу приквел сериала под названием «Восход корпорации Vought» (Vought Rising). Действие в нем будет разворачиваться в 1950-х годах, а в центре сюжета окажутся тайны зарождения корпорации Vought, ранние подвиги Солдатика и первые зловещие эксперименты Грозы/Либерти «Vought Rising». Премьера шоу запланирована на 2027 год.

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