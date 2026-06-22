Команда Оливера Три создаст фонд в честь него для поддержки артистов

Команда Оливера Три объявила о создании фонда имени музыканта для поддержки артистов. Об этом сообщили на странице артиста в инстаграме*.



Название фонда — «Чрезвычайно эпический грант доктора Оливера Три для маленьких гениев» («Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant for Baby Geniuses»). Согласно заявлению команды, создание такого проекта — идея самого Оливера, которая была указана в его завещании.



«Мы позаботимся о том, чтобы его желание исполнилось и в мире было больше радости, любви и искусства. Это было его последнее желание», — говорится в сообщении.



Оливер Три погиб 14 июня 2026 года в результате авиакатастрофы, во время которой столкнулись два вертолета. Всего в аварии погибли шесть человек. Пятеро из них (в том числе аргентинский блогер Gaspi) находились в одном вертолете, еще один был пилотом второго воздушного судна.