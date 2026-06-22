Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы

Доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская отмечает, что утверждать, будто молодежь заранее адаптируется к низким доходам в образовании и культуре, нельзя. По ее словам, выпускники скорее готовы обменять часть зарплаты на отсутствие токсичности, поддержку коллектива и смысл в работе.