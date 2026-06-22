Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений

Сервис знакомств Mamba выяснил, какие профессии мужчин вызывают наибольшую симпатию у россиянок. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Самыми привлекательными стали врачи: их выбрали 48% респонденток. На втором месте бизнесмены (31%), на третьем — стоматологи (26%). В топ также попали инженеры (23%), юристы и адвокаты (21%), военные (20%), программисты и пилоты (по 18%).
В качестве потенциальных мужей россиянки чаще всего тоже выбирали врачей: вступить с ними в брак хотели бы 40% женщин. Почти столько же голосов набрали предприниматели и бизнесмены — 38%. Далее идут инженеры и строители, стоматологи и юристы.
Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Их отметили 66% опрошенных. На втором месте оказались стоматологи и ортодонты, далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды.
Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. 62% респонденток назвали высокий уровень знаний главным преимуществом медиков, 41% отметили заботу о людях, а 32% — стрессоустойчивость. Еще 18% признались, что считают белый халат фетишем.
При этом профессия не заставляет большинство женщин снижать требования к партнеру. 68% опрошенных заявили, что работа мужчины не делает их снисходительнее к его недостаткам. Среди минусов медицинской профессии участницы исследования назвали ненормированный график, ночные дежурства, высокий стресс и риск того, что работе будет уделяться больше внимания, чем отношениям.
Меньше всего симпатий у россиянок вызывают блогеры и геймеры — их отметили 51% участниц опроса. В список непривлекательных профессий также вошли охранники, коллекторы, таксисты, криптотрейдеры и бизнес-коучи.
Заработок тоже остается важным фактором: 41% женщин назвали хороший доход главным критерием при оценке профессии мужчины. Однако для большинства важнее не высокая зарплата сама по себе, а достаточный доход для жизни. Еще 40% ценят увлеченность своим делом, но почти треть опрошенных отталкивает ситуация, когда карьера становится важнее отношений.