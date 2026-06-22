Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений

При этом профессия не заставляет большинство женщин снижать требования к партнеру. 68% опрошенных заявили, что работа мужчины не делает их снисходительнее к его недостаткам. Среди минусов медицинской профессии участницы исследования назвали ненормированный график, ночные дежурства, высокий стресс и риск того, что работе будет уделяться больше внимания, чем отношениям.