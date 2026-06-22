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По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Cartoon Network

Студия Warner Bros. Pictures Animation разрабатывает новый полнометражный анимационный фильм про «Суперкрошек». Об этом пишет Variety.

Представители компании сообщили о проекте на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Источники в студии подтверждают, что мультфильм хотят снять, но подчеркивают, что сделка еще не заключена. Детали проекта неизвестны. 

Мультсериал «Суперкрошки» выходил с 1998 по 2004 год на телеканале Cartoon Network. В нем рассказывается о сестрах Цветике, Пестике и Пузырьке, которых создал Профессор Утоний из «сахара, специй и всяких сладостей». Из-за случайно пролитого вещества X девочки обрели сверхъестественные способности и стали защищать родной город от преступности. 

Недавно появились новость о другом анимационном проекте — по «Пеппи Длинный чулок» снимут мультсериал. Создатели хотят сделать современную интерпретацию повести Астрид Линдгрен про рыжеволосую девочку.

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