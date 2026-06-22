Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин
Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones
Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы
Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга
Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей
Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»
У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер
Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте
«Закулисье реальности» заработало 300 млн долларов в прокате — впервые в истории A24
Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете
В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки
Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений
В России создадут «Черную книгу» растений
Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»
Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса
В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев
Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination
Команда Оливера Три создаст фонд в честь него для поддержки артистов
Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса
Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова
Disney+ и британская A24 снимут комедийно-драматический сериал
МРТ можно будет пройти без направления врача с 1 сентября
Ученые обнаружили в Китае сотни геномов гигантских вирусов
«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в новом фильме Рубена Эстлунда

Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Robert Prange/Getty Images

Теннисистка Серена Уильямс вернется на Уилмблдон. Она выступит в одиночном разряде впервые с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Уильямс получила специальное приглашение от организаторов соревнований. Оно позволяет выдающимся спортсменам, чей текущий рейтинг не позволяет получить право участия, выступить на турнире.

Уильямс сыграет также в парном турнире Уимблдона вместе с сестрой Винус Уильямс. В отличие от Серены, Винус никогда не заявляла о завершении спортивной карьеры, хотя она старше сестры. Серене Уильямс — 44 года, Винус — 46 лет.

Уимблдонский турнир пройдет с 22 июня по 12 июля. На нем выступят Арина Соболенко, Ига Швентек, Елена Рыбакина, Эрика Андреева.

Расскажите друзьям