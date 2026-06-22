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Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Samir Hussein/WireImage

Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эмма Эйтчисон) в новом интервью для Rolling Stone рассказала, что на время ушла из соцсетей.

Артистка поделилась, что все больше времени проводит офлайн. По ее словам, это «полезно для ее мозга». «Дискурс — это громко, и иногда это может быть очень утомительным», — добавила она.

«Знаю, есть люди, которые, вероятно, мне не поверят, потому что я была артисткой, которая часто онлайн. По крайней мере, так было в прошлом. Но в последнее время я столкнулась с большим количеством проблем с ментальным здоровьем. Честно говоря, сейчас я нахожусь в худшем психологическом состоянии за всю свою жизнь», — рассказала певица.

Недавно стало известно, что Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля. В соцсетях артистка опубликовала обложку пластинки — это черно-белая фотография, на которой оказались Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе.

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