По игре Sea of Thieves снимут фильм

В производство запущен фильм по пиратской игре Sea of Thieves. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Продюсером проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец» и «Человека-паука: Новый день». Режиссер экранизации пока не назначен.
Sea of Thieves — приключенческий экшен с открытым миром, созданный студией Rare и выпущенный Xbox Game Studios. Игроки выступают в роли пиратов: исследуют мир, выполняют задания, объединяются с другими пользователями, сражаются со скелетами и ищут сокровища.
Исполнительный вице-президент и главный контент-директор Xbox Мэтт Бути назвал главным героем Sea of Thieves самого игрока и сообщество. По его словам, при работе над экранизацией важно учитывать не конкретных персонажей или сюжет, а тон игры и ее кооперативную природу.
Фильм по Sea of Thieves станет частью стратегии Xbox по развитию экранизаций своих игр. По данным EW, сейчас в работе находятся больше дюжины проектов по тайтлам компании.
Среди них — продолжение «Minecraft в кино», лайв-экшен-фильм и анимационный сериал по Gears of War, анимационный сериал Minecraft, лайв-экшен-сериал Wolfenstein, продолжение Fallout и реалити-шоу по Fallout Shelter.
В Xbox рассчитывают активнее развивать свои франшизы в кино и на телевидении после успеха «Minecraft в кино» и сериала Fallout. «Minecraft в кино» стал пятым самым кассовым фильмом 2025 года, а Fallout — вторым самым просматриваемым сериалом на Prime Video.