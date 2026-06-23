Декор станции метро «Парк Победы» в Петербурге дополнят элементами, посвященными Великой Отечественной войне. Об этом рассказал ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.
Пол верхнего вестибюля сделают из рифленых металлических плит. В их составе будет переплавленная броня немецкой военной техники, найденной на местах боев вокруг Ленинграда.
«На отдельных плитах планируется нанести изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта. Они будут интегрированы в рисунок пола до и после турникетов — так, что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры», — отметил Беглов.
На надземном павильоне со стороны Московского парка Победы появится мемориальное панно с информацией о войне, битве за Ленинград и блокаде. Верхний ярус зала оформят мозаикой с изображением ленинградского Парада Победы, надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» и витражным изображением ордена Победы.
В нижнем вестибюле разместят медальоны с барельефами военачальников и гражданских руководителей города времен Ленинградской битвы. Там же появится панно с исторической фотографией «Проход войск Ленинградского фронта через арку Победы на Московском шоссе».
Станция «Парк Победы» открылась в апреле 1961 года. С 2025 года она закрыта на капитальный ремонт. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году. За это время на станции обновят гидроизоляцию наклонного хода, заменят эскалаторы и построят новый вестибюль.