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Мадонна рассказала, почему от ее байопика отказались Universal и Netflix

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: juliagarnerofficial

Певица Мадонна рассказала изданию Interview, почему от ее байопика отказались студия Universal и стриминговый сервис Netflix. Проект, как посчитали в компаниях, потребовал слишком больших финансовых вложений.

По словам Мадонны, она провела два года за работой над сценарием и столько же за подбором артистов на роли и планированием производства. Но Universal не согласилась с бюджетом, нужным для реализации задумок певицы.

Мадонна предложила перенести съемки в Сербию, чтобы сделать их дешевле. Но, как считает артистка, партнеры попросту «не верили в нее». В итоге переговоры со студией завершились ничем, и Мадонна обратилась к Netflix.

Представители стриминга захотели превратить историю жизни поп-звезды в сериал. Но использовать уже готовый сценарий для этого проекта было бы невозможно: авторские права на текст по-прежнему принадлежал Universal.

Студия предложила выкупить его, но стоимость оказалась слишком высока для Netflix. К тому же команда Мадонны не смогла найти шоураннера, готового взяться за сложный многосерийный проект. Его безуспешно искали в течение почти целого года.

«Я стала пытаться понять, как будет работать создание сериала. Это совершенно другой процесс. Нужно встретиться со многими сценаристами и найти подходящего шоураннера, а я такого не нашла. Так продолжалось еще восемь или девять месяцев», — вспомнила певица.

Биографический фильм о Мадонне анонсировали в 2020 году. Певица собиралась сама стать режиссером картины. СМИ писали, что работу над проектом приостановили в конце 2022 года.

По информации журналистов, Мадонна работала над сценарием с Диабло Коди и Крессидой Уилсон — и ни одна версия текста не была короче 180 страниц. Это вызвало вопросы о потенциальной продолжительности ленты.

В 2025 году исполнительница главной роли в проекте Джулия Гарнер заявила, что байопик «все еще должен состояться». В апреле Гарнер и Мадонна показали снимки якобы со съемок проекта.

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