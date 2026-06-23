В Калининградской области выпустили в море семь спасенных детенышей краснокнижного серого тюленя

В Балтийское море выпустили семь детенышей краснокнижного серого тюленя, которых нашли истощенными и травмированными на побережье Калининградской области. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба реабилитационного центра «Сердце морей».
Все животные поступили в центр в тяжелом состоянии: они были обезвожены, недоедали и нуждались в лечении. При нормальном весе свыше 40 килограмм все малыши весили не более 15 килограмм. За время реабилитации они прошли курс лечения, набрали необходимую массу, научились самостоятельно охотиться и избегать контакта с человеком.
Всего в этом сезоне центр принял десять детенышей. Семерых уже выпустили в естественную среду, еще трое остаются под наблюдением и вернутся в море после восстановления.
Перед выпуском в море на тюленей установили спутниковые метки, которые помогут ученым отслеживать их перемещения и оценить, насколько успешно животные адаптируются к жизни в дикой природе.
Центр «Сердце морей» работает в Калининградской области с 2025 года. Его специалисты занимаются реабилитацией морских млекопитающих, найденных на побережье Балтийского моря.