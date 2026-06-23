В Калининградской области выпустили в море семь спасенных детенышей краснокнижного серого тюленя

Все животные поступили в центр в тяжелом состоянии: они были обезвожены, недоедали и нуждались в лечении. При нормальном весе свыше 40 килограмм все малыши весили не более 15 килограмм. За время реабилитации они прошли курс лечения, набрали необходимую массу, научились самостоятельно охотиться и избегать контакта с человеком.