Россияне считают Маргариту самой красивой героиней русской литературы

Книжная сеть «Буквоед» и компания Estel провели опрос и узнали, какие героини литературы больше всего вдохновляют российских женщин и кого они считают эталоном красоты. Результаты исследования опубликовала «Газета.ру».
В топ-5 вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты» (28,9% голосов), Наташа Ростова из «Войны и мира» (18,0%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (17,8%), Анна Каренина (15,9%) из одноименного произведения Льва Толстого и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины» (9,2%). По словам бренд-директора «Буквоеда» Татьяны Щербиной, это показывает, что, несмотря на меняющуюся моду, именно классическая литература «продолжает формировать представления читателей о женской привлекательности».
Маргариту выбрали 31,2% женщин и 23,4% мужчин. Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте — обаяние (40%), на третьем — искренность (38%). Респонденты отметили, что за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности: внутренняя свобода, смелость, уверенность, жертвенность и милосердие. На второе место женщины поставили Татьяну Ларину, а мужчины — Наташу Ростову.
В список также попали Настасья Филипповна («Идиот»), Ассоль («Алые паруса»), Элен Курагина («Война и мир»), Маша Миронова («Капитанская дочка»), Лара («Доктор Живаго») и Лариса Огудалова («Бесприданница»). Среди читателей до 24 лет особенную популярность завоевала Татьяна Ларина, среди старшего поколения уверенно лидирует Маргарита.
Сейчас готовится первая англоязычная экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Главную роль в ней исполнит Джонни Дэпп. Кто сыграет Маргариту, пока неизвестно.