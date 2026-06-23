Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких

Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков
Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта
Аниме про уличные гонки «Инициал „Ди“: Стадия третья» выйдет в российский прокат
Автономный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека
Глава думского комитета по защите семьи: закон о домашнем насилии отпугнет мужчин вступать в брак
На фестивале «Зеркало» в Иванове представят «Запретные техники кино» — первую книгу «Афиши Daily»
Хидэо Кодзима хочет сделать хоррор OD максимально страшным и инновационным
По игре Sea of Thieves снимут фильм
Дженна Ортега — робот, спасающий от одиночества, в трейлере нового фильма Тайки Вайтити
Фестиваль-город: как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве
Дэн Трахтенберг снимет комедийный хоррор по комиксу «Freddy the 13th»
Киану Ривз намерен появиться в фильме по мотивам LEGO
Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны»
Умер актер Михаил Ножкин, автор песен «Последний бой» и «Последняя электричка»
Певица Глюкоза рассказала, что снималась для мужского журнала Maxim в возрасте 15 лет
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет
Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин
Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones
Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы
Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга
Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года
Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей
Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination
Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»

Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «Кион» и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») представляют новый тизерный трейлер фантастического триллера «Полдень» — экранизации повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Премьера состоится в этом году, точной даты пока нет.

«Жук в муравейнике», написанный в 1979 году, считается одним из самых знаменитых произведений братьев Стругацких. Повесть переиздавалась десятки раз, была переведен на 19 языков и при этом никогда прежде не экранизировалась. «Полдень» станет первым экранным воплощением этой истории.

Действие сериала разворачивается 2278 году. Как и повесть, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы. 

Видео: пресс-материалы

Главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь. На экране также появятся Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и Денис Бургазлиев.

«Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. Из-за своей боязни неизвестного и нового человек способен поддаться самым низким своим страхам. Например, что мы делаем, когда видим непонятное насекомое? Мы его давим. К сожалению, то же часто происходит у нас и по отношению друг к другу. Мы видим непонятную суть, она не вписывается в нашу картину мира, и мы начинаем думать, что лучше ее уничтожить, потому что все неизвестное пугает нас. На мой взгляд, на этой мысли в том числе строится произведение Стругацких „Жук в муравейнике“», — отметил Максим Матвеев.

Режиссером нового сериала выступил Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, ранее они работали над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова, автор проектов «The Телки» и «Номинация». Художником по костюмам выступила Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).

Расскажите друзьям