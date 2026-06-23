Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких

«Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. Из-за своей боязни неизвестного и нового человек способен поддаться самым низким своим страхам. Например, что мы делаем, когда видим непонятное насекомое? Мы его давим. К сожалению, то же часто происходит у нас и по отношению друг к другу. Мы видим непонятную суть, она не вписывается в нашу картину мира, и мы начинаем думать, что лучше ее уничтожить, потому что все неизвестное пугает нас. На мой взгляд, на этой мысли в том числе строится произведение Стругацких „Жук в муравейнике“», — отметил Максим Матвеев.