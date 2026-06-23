Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Агнешка Холланд снимет байопик о Марлен Дитрих
Сериал «Пони» с Эмилией Кларк о сотрудницах ЦРУ в Москве закрыли после первого сезона
В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет
Джулианна Мур в трейлере «Дебюта» — комедии Джесси Айзенберга
В Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен
Исследование: каждое третье видео, которое видит новый пользователь тиктока, — это ИИ-слоп
В Dex пройдет пятый фестиваль DIY-панка Minimum Pop Fest
Вышел трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
Съемки нуарного кино в новом отрывке «Миньонов и монстров»
Россияне считают Маргариту самой красивой героиней русской литературы
Мадонна рассказала, почему от ее байопика отказались Universal и Netflix
В Калининградской области выпустили в море семь спасенных детенышей краснокнижного серого тюленя
Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет
В парке аттракционов «Сказка» запускают ночные катания под диджей-сеты
В Переделкине пройдет фолк-фестиваль — с песнопениями, ярмаркой и концертом «Ходила Изба»
Сын Бекхэмов Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах
Максим Матвеев запускает ювелирный бренд «Микс»
На полу станции метро в Петербурге изобразят шевроны вермахта — и пассажиры будут ходить по ним
В Москве с 6 июля временно закроют станцию МЦД-4 Серп и Молот
Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон
Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков
Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта
Аниме про уличные гонки «Инициал „Ди“: Стадия третья» выйдет в российский прокат
Автономный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека
Глава думского комитета по защите семьи: закон о домашнем насилии отпугнет мужчин вступать в брак
На фестивале «Зеркало» в Иванове представят «Запретные техники кино» — первую книгу «Афиши Daily»
Хидэо Кодзима хочет сделать хоррор OD максимально страшным и инновационным

Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @alina_pekovaaa

Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 14 высочайших гор мира. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала Пекова. К посту она прикрепила фотографию с сертификатом Книги рекордов Гиннесса. 

© alina_pekovaaa

На самом сайте организации появилась информация, что рекорд был установлен после восхождения Пековой на вершину Шишабангма в Гималаях (8027 м) 9 октября 2024 года. Тогда альпинистке был 31 год и 275 дней. Первым в карьере Алины восьмитысячником стала вершина Аннапурны (8091 м), на которую она успешно поднялась 16 апреля 2023 года. После этого она покорила Эверест (18 мая 2023 года), Лхоцзе (18 мая 2023 года), Макалу (29 мая 2023 года), Нанга-Парбат (26 июня 2023 года), Броуд-Пик (19 июля 2023 года), К2 (27 июля 2023 года), Гашербрум I (2 августа 2023 года), Манаслу (20 сентября 2023 года), Дхаулагири (29 сентября 2023 года), Чо Ойю (6 октября 2023 года), Канченджангу (8 июня 2024 года) и Гашербрум II (21 июля 2024 года).

Пекова стала 42-м человеком в мире, сумевшим покорить 14 самых высоких пиков на планете. Первым программу 14×8000 выполнил итальянец Райнхольд Месснер в 1986 году. До 2010 года ни одной женщине не удавалось повторить это достижение.

Среди россиян ближе всего к подъему на 14 восьмитысячников был альпинист Сергей Богомолов. В 2023 году он в возрасте 72 лет отправился на свою 14-ю вершину, гору К2, но повернул назад на высоте 6700 метров.

Расскажите друзьям