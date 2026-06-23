Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

На самом сайте организации появилась информация, что рекорд был установлен после восхождения Пековой на вершину Шишабангма в Гималаях (8027 м) 9 октября 2024 года. Тогда альпинистке был 31 год и 275 дней. Первым в карьере Алины восьмитысячником стала вершина Аннапурны (8091 м), на которую она успешно поднялась 16 апреля 2023 года. После этого она покорила Эверест (18 мая 2023 года), Лхоцзе (18 мая 2023 года), Макалу (29 мая 2023 года), Нанга-Парбат (26 июня 2023 года), Броуд-Пик (19 июля 2023 года), К2 (27 июля 2023 года), Гашербрум I (2 августа 2023 года), Манаслу (20 сентября 2023 года), Дхаулагири (29 сентября 2023 года), Чо Ойю (6 октября 2023 года), Канченджангу (8 июня 2024 года) и Гашербрум II (21 июля 2024 года).