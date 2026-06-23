Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 14 высочайших гор мира. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.
«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала Пекова. К посту она прикрепила фотографию с сертификатом Книги рекордов Гиннесса.
На самом сайте организации появилась информация, что рекорд был установлен после восхождения Пековой на вершину Шишабангма в Гималаях (8027 м) 9 октября 2024 года. Тогда альпинистке был 31 год и 275 дней. Первым в карьере Алины восьмитысячником стала вершина Аннапурны (8091 м), на которую она успешно поднялась 16 апреля 2023 года. После этого она покорила Эверест (18 мая 2023 года), Лхоцзе (18 мая 2023 года), Макалу (29 мая 2023 года), Нанга-Парбат (26 июня 2023 года), Броуд-Пик (19 июля 2023 года), К2 (27 июля 2023 года), Гашербрум I (2 августа 2023 года), Манаслу (20 сентября 2023 года), Дхаулагири (29 сентября 2023 года), Чо Ойю (6 октября 2023 года), Канченджангу (8 июня 2024 года) и Гашербрум II (21 июля 2024 года).
Пекова стала 42-м человеком в мире, сумевшим покорить 14 самых высоких пиков на планете. Первым программу 14×8000 выполнил итальянец Райнхольд Месснер в 1986 году. До 2010 года ни одной женщине не удавалось повторить это достижение.
Среди россиян ближе всего к подъему на 14 восьмитысячников был альпинист Сергей Богомолов. В 2023 году он в возрасте 72 лет отправился на свою 14-ю вершину, гору К2, но повернул назад на высоте 6700 метров.